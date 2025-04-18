Kurtulmuş, Filistin için Ürdün ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conrad Otel'deki görüşmede Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı, Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform olarak ortaya koymayı arzuladıklarını ifade etti.

Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunmak konusunda sorumluluklarının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin davasına güçlü destek veren Ürdün'e şükranlarını iletti.

Kurtulmuş, bu yeni inisiyatifin muvaffak olması ve toplantı sonucunda alınacak kararların hayır getirmesi temennisinde bulundu.