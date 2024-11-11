Kurtulmuş İzmir\'de Valiliği Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak için geldiği İzmir'de valiliği ziyaret etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Elban'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile kent protokolü de yer aldı.