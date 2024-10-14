Kurtulmuş ve Simonyan'dan Barış Mesajı - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Simonyan'dan Barış Mesajı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile barış ve işbirliği vurgusu yaptı.

14.10.2024 22:30
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile bir araya geldi

CENEVRE - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik 149. Genel Kurulu kapsamında Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Ermenistan'ın zorlu bir coğrafyada yaşadığını, bölgede ve dünyada yaşanan büyük türbülansların bu coğrafyadaki halklara birlikte hareket etmeyi ve barış içinde yaşamayı zorunlu kıldığını söyledi.

Türkiye olarak son dönemde gerilimlerin azaltılması ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verdiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Ermenistan'ın da içinde bulunduğu coğrafyadaki her türlü işbirliğinin halkların yararına olacağını vurguladı. Bölge ülkeleri arasında diyaloğu canlı tutmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Ermenistan'ın bölgesel konuları rahatlıkla konuşabileceğini söyledi. Kurtulmuş, kazan kazan prensibi çerçevesinde bu normalleşme sürecinin ilerletilmesi halinde her iki tarafın da kazançlı çıkacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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