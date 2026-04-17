Kurtulmuş ve Zvizdic PAB Zirvesinde Görüştü

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da devam eden PAB 152. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş'un resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile PAB 152. Genel Kurulu kapsamında bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bosna-Hersek'in barışı, huzuru, refahı ve istikrarının ülkemiz açısından önemini bir kez daha vurguladığımız görüşmede, parlamentolarımız arasındaki çalışmaları ele aldık."