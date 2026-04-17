Kurtulmuş ve Zvizdic PAB Zirvesinde Görüştü

17.04.2026 17:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna-Hersek'li Zvizdic ile PAB 152. Genel Kurulu'nda bir araya geldi.

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da devam eden PAB 152. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş'un resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile PAB 152. Genel Kurulu kapsamında bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bosna-Hersek'in barışı, huzuru, refahı ve istikrarının ülkemiz açısından önemini bir kez daha vurguladığımız görüşmede, parlamentolarımız arasındaki çalışmaları ele aldık."

Kaynak: ANKA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
