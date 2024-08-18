Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Yangın Riski Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.