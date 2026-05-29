Kuşadası\'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren Turist Kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, serinlemeye girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Çinli turist Gong Wu'yu (70), çevredekiler kurtardı. Wu'nun kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. İlçeye tatile Malta bayraklı kruvaziyer 'Celebritiy Equinox' ile gelen Çinli turist Gong Wu, Kadınlar Denizi Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan ve su yüzeyinde hareketsiz kalan Wu'yu görenler, yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Wu, sudan çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Wu'nun kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.