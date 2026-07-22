Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Çengel'den Davutlar ve Güzelçamlı'da Yatırım Vurgusu

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar ve Güzelçamlı'da belediye hizmetlerinden altyapıya, sosyal projelerden tarımsal desteklere kadar birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirterek, bölgeye yönelik çalışmaların ilerleyen dönemde de süreceğini söyledi.

Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Çengel, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Çengel, "Sayın Başkanımız Ömer Günel'in talimatları ve planlamaları doğrultusunda Davutlar ve Güzelçamlı'da büyük çaplı gelişmeler yaşandı. Şimdi ise Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Çengel, Davutlar Ek Hizmet Binası ile birlikte birçok belediye biriminin bölgede hizmet vermeye başladığını, Güzelçamlı'da da vatandaşların emlak ve tahakkuk işlemlerini mahallelerinden ayrılmadan gerçekleştirebildiğini söyledi.

KISIRLAŞTIRMA MERKEZİNDE 2026'DA 362 KEDİ KISIRLAŞTIRILDI

Hayvan sağlığı alanında Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nin hizmet verdiğini belirten Çengel, 2026 yılı içerisinde bin 362 kedinin kısırlaştırıldığını, yaklaşık bin 600 sokak hayvanının tedavi edildiğini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Davutlar'da 250 bin metrekare, Güzelçamlı'da ise 270 bin metrekare yol yapım çalışmasını tamamladığını belirten Çengel, gelecek dönemde 100 bin metrekareyi aşkın yeni yol yatırımının gerçekleştirileceğini belirtti.

2 MAHALLEYE 22 PARK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iki mahalleye 22 yeni park kazandırıldığını, mevcut parkların yenilendiğini ifade eden Çengel, gençlik merkezi, Yaşar Efeoğlu Kütüphanesi ve İkinci Bahar Merkezi gibi sosyal yatırımların da vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Sahil düzenlemeleri, plaj hizmetleri, tarımsal üretime verilen destekler ve jeotermal turizm yatırımlarının da sürdüğünü belirten Çengel, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde başlayan Davutlar ve Güzelçamlı'nın gelişimine yönelik çalışmaların Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde de aralıksız devam edeceğini söyledi.