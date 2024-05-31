Küçükçekmece'de Kuşları Besleyen Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kuşları Besleyen Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Kuşları Besleyen Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide kuşları beslerken iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Geleç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

31.05.2024 10:27
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Küçükçekmece'de arazide kuşları beslerken silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki boş arazide dün güvercinleri beslerken iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Geleç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geleç, dün akşam saatlerinde arazide kuşları beslerken 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Kuşları Besleyen Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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