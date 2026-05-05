Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnafla İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnafla İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

05.05.2026 17:33  Güncelleme: 19:35
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, pazar esnafıyla belediyenin konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Kahveci'nin katılımıyla belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, pazar yerlerinin mevcut durumu, esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, belediye tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılarak, pazar yerlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler paylaşıldı.

Toplantıda söz alan esnaf, talep ve önerilerini doğrudan iletme imkanı bulurken, karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Kahveci, istişare kültürünün önemine dikkati çekerek, projelerin esnafın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirileceğini dile getirdi. Belediyenin, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunan pazar esnafına yönelik desteklerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

