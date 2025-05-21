Kütahya Belediyespor'dan Uluslararası Başarı - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor'dan Uluslararası Başarı

21.05.2025 16:16  Güncelleme: 17:21
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Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Antalya'daki WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük başarılar elde ederek çeşitli madalyalar kazandı. Minik sporcu İdil Çakır, turnuvanın gözdesi oldu. Ayrıca, Kütahya'nın genç yeteneği Emir Cihan Kaya, Ağrı'daki Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Antalya'da 14 ile 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında 43 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen "WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası"nda üstün başarı gösterdi.

Kütahya'dan "WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası"na katılan genç sporcular, organizasyondan bir altın madalya, bir kupa, dört gümüş ve dört bronz madalya ile döndü.

Kütahya Belediyespor'un minik sporcusu İdil Çakır, turnuvanın yıldız isimlerinden oldu. Alt Minik Bayan Silahlı Müzikli Form kategorisinde birincilik elde eden sporcu, altın madalyanın yanı sıra kupa da kazandı.

Farklı kategorilerde de başarı gösteren genç sporcu İdil, Alt Minik Bayan Point Fighting 36 kg ve üstü ve Alt Minik Bayan Müzikli Form kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalyaları kazandı. Alt Minik Bayan Silahlı Creative Form ve Alt Minik Bayan Creative Form dallarında ise üçüncülük elde ederek iki bronz madalyanın daha sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren diğer sporcular arassında Ezgi Ayşe Öztürk, Genç Bayanlar Low Kick 70 kg ve üstü kategorisinde gümüş madalya, Elif Kaya Genç, Bayanlar K1 70 kg ve üstü kategorisinde gümüş madalya, Fatma Nur Aksu Yıldız Bayan Point Fight 55 kg ve üstü kategorisinde bronz madalya, Havva Gülmüşcan, Yıldız Bayan Kick Light 65 kg ve üstü kategorisinde bronz madalya kazandı.

Emir Cihan Kaya'dan Ağrı'da Türkiye şampiyonluğu

Ağrı'da 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'da ise performansıyla dikkati çeken Kütahya Belediyespor'un genç yeteneği Emir Cihan Kaya, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye genelinden 58 ilden 424 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada, Kütahya Belediyespor Kulübü sporcusu Emir Cihan Kaya, 90 kilogram kategorisinde sergilediği üstün performans ve mücadele ruhuyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediyespor'dan Uluslararası Başarı - Son Dakika

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