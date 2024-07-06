Kütahya'da 160 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da 160 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya\'da 160 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajında yapılan aramada 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, ele geçirilen haplarla milli futbolcu Merih Demiral'a destek verdi.

06.07.2024 13:12
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KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, sayımı yapılan haplarla EURO 2024 son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazıp, ona destek verdi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta, eğitimli köpek 'Thor' ile yapılan aramada, valizde 64 kilo 890 gram gelen 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü U.Ö. (23) sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili şüphelinin irtibatta olduğu tespit edilen B.D. (27) ile O.D. (34) ise Antalya'da yakalandı.

DEMİRAL'A DESTEK

Polis ekipleri, sayımı yapılan haplarla, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye'nin 2-1 mağlup edip elediği Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazıp, ona destek verdi.

Kaynak: DHA

Merih Demiral, Kütahya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 160 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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