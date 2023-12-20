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Gediz'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - Son Dakika
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Gediz'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyünde Ali Aslan'a ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gediz\'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
20.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Tepepınar köyünde Ali Aslan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahşap ev ile odunluğa sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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