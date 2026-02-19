Kütahya'da Şehitler için Mevlit Programı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi iş birliğiyle, ramazan ayının ilk gününde şehitler ve gaziler için mevlit programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği iş birliğinde Laleli Camii'nde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şubat ayında şehit olan asker ve polisler ile vefat eden gaziler için gerçekleştirilen programda Kur'an okundu, dua edildi.