Kütahya'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Kütahya\'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Kütahya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine 187 hacı adayı ve yakınları katıldı. Vali Musa Işın, hacı adaylarını tebrik ederek selametle gitmelerini temenni etti. Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu ise hacı adaylarının kutsal bir yola çıktıklarını belirterek, dualarını kabul etmesi için Allah'a niyazda bulundu. Kütahya'dan bu yıl 1069 kişi hacca gidecek.

23.05.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesi, Ziraat Mahallesi'ndeki uğurlama törenine 187 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Vali Musa Işın, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının selametle gidip gelmelerini temenni eden Işın, "Bu yolculuk herkese nasip olmuyor. Bugün bu yolculuğa çıkanlar bu nasipten faydalananlardır. Allah yolculuklarını mübarek kılsın. Hacı adaylarımızdan ülkemize, milletimize, askerimize, polisimize, bizlere dua etmelerini istirham ediyoruz." dedi.

Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu da, hacı adaylarının Hazreti İbrahim'in asırlar öncesinden davet ettiği kutsal bir yola çıktıklarını belirterek, "Bugün ilk kafile olarak 187 hacı adayı ve 6 görevli bu kutsal yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğa çıkanlar birçok fedakarlık yapıyor. Allah niyetlerini ve dualarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kargıoğlu, bu yıl Kütahya'dan 1069 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla hacca gideceğini sözlerine ekledi.

Kütahya'da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanından uçakla Mekke'ye gidecek hacı adayları törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ziraat mahallesi, Kütahya, Müftü, Hac, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement