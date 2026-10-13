Kütahya\'da iki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Şehir Hastanesine kaldırıldı

Kütahya'da iki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Şehir Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Sanayi Sitesi'ndeki Ertuğrul Gazi Alt Geçidi'nde motosiklet, önündeki otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobilin altına savruldu. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da iki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sanayi Sitesi'ndeki Ertuğrul Gazi Alt Geçidi'nde Y.K. idaresindeki 43 AGV 724 plakalı motosiklet, önündeki otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobilin altına savruldu.
Yaralanan Y.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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