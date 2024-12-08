Kutlama Yapan Sığınmacılara Engel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, A.K.D'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.
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