KUTSO seçiminde Esin Güral Argat'ın turuncu listesi 2 bin 45 oyunun 1524'ünü aldı - Son Dakika
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KUTSO seçiminde Esin Güral Argat'ın turuncu listesi 2 bin 45 oyunun 1524'ünü aldı

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KUTSO seçiminde Esin Güral Argat\'ın turuncu listesi 2 bin 45 oyunun 1524\'ünü aldı
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KUTSO seçiminde Esin Güral Argat'ın liderliğindeki turuncu liste, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan 2 bin 45 oyun bin 524'ünü aldı. Argat, sonucun yeni bir sorumluluk başlangıcı olduğunu söyleyerek tüm üyelere teşekkür etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) 15 meslek komitesinin yeni dönem temsilcilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Esin Güral Argat'ın liderliğindeki turuncu liste, 2 bin 45 oyun bin 524'ünü aldı.

Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Turuncu ve turkuaz listelerin yarıştığı seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre Argat'ın liderliğindeki turuncu liste, kullanılan 2 bin 45 oyun bin 524'ünü aldı.

Seçimin ardından basın toplantısı düzenleyen Argat, seçimlerin Kütahya'ya ve KUTSO'ya yakışır şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür etti.

Sonucun yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu ifade eden Argat, kendilerine oy veren ve vermeyen tüm üyelerin KUTSO'nun bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydeden Argat, "Bundan sonra turuncu veya turkuaz yok, tek bir KUTSO var. Tek bir hedef var. KUTSO'nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese açık olacak. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve çiftçimizin yanında olacağız. Kadın girişimcilerimizi daha fazla destekleyecek, gençlerimizin önünü daha fazla açacağız." dedi.

Kütahya'nın ekonomik gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Argat, daha güçlü bir üretim yapısı, yeni yatırımlar, istihdam ve ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Ankara'da ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüteceklerini anlatan Argat, asıl önceliklerinin sahada ve üyelerin yanında olmak olduğunu ifade etti.

Seçim sürecinde kendisiyle birlikte çalışanlara ve ailesine teşekkür eden Argat, yarışan diğer adayların fikirlerini de önemsediklerini, yeni dönemde ortak aklı büyüterek farklı görüşleri dinleyeceklerini söyledi.

Argat, "Bugün bir sonuç aldık ama bu sonuç bizim için bir son değil, tam tersine yeni bir başlangıç. Bize duyduğunuz güveni boşa çıkarmamak için çalışacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirme zamanı. Seçim sonucumuz Kütahya'mıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Gücümüz Kütahya'dan, birlikte yola devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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