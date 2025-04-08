Kütüphaneler ve Yapay Zeka Panelleri Selçuk'ta Başladı - Son Dakika
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Kütüphaneler ve Yapay Zeka Panelleri Selçuk'ta Başladı

Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler, Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi gezisi ve 'Geleceğin Kütüphaneleri ve Yapay Zeka' konulu panel ile başladı. Etkinlikte kütüphanelerin önemi, gençlerin katkıları ve ödül töreni ile okuma alışkanlıkları vurgulandı.

08.04.2025 13:07  Güncelleme: 13:50
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(İZMİR) - Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği katkılarıyla düzenlenen ilk gün etkinlikleri Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi gezisi ile başladı. Geziye Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi üyeleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Yağmurlu havaya rağmen gerçekleşen bu tarihi gezinin ardından tüm katılımcılar Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Geleceğin Kütüphaneleri ve Yapay Zeka" konulu panele katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç panel öncesinde yaptığı konuşmada, kent genelinde kütüphane sayılarının artmasını hedeflediklerini belirterek; "Kütüphanelerin sayısının çoğaltılması konusunda gençlerin vizyonuna ve desteğine ihtiyacımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, gençlerin vizyonunu önemsiyor. İzmir'deki kütüphaneler ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz konusunda sizlerle bağlantıya geçeceğiz. Biz Kütüphane Haftası'nı iki hafta boyunca kutlayacağız. Bu süreçte çocuk şenliğimiz ve yazar buluşmalarımız olacak" dedi.

Türkiye Kütüphaneciler Derneği adına katılım gösteren Hatice Gümüş, kütüphanelerin insanlık tarihi boyunca bilginin korunduğu, aktarıldığı, gelecek nesillere aktarıldığı yerler olduğunu belirterek; "Antik dönemde kütüphaneler sadece kitapların değil, bilimin, sanatın ve düşüncenin de beşiği olmuştur. Bilgiye erişimin sınırlı olduğu dönemlerde kütüphaneler medeniyetin ilerlemesine öncülük etmiştir. Teknolojinin bugün geldiği nokta sonucu kütüphaneler artık bilginin saklandığı yerler değil, analiz edildiği, işlendiği hatta üretilmesine katkı sağlayan yapılar haline gelmiştir" dedi.

En çok okuyanlar ödüllendirildi

Panel öncesinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde bir yıl boyunca en çok yararlanan, okumayı alışkanlık haline getiren çocuk ve yetişkin okurlar ödüllendirildi. Yıl içerisinde en çok kitap okuyan Leyla Ada Tekin, Asya Aşçı ve Fırat Polen; yetişkinler kategorisinde ise Ferizan Fişek, Ayşe Dinler ve Nebahat Bağlan Bağcı'ya kitap hediye edildi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya moderatörlüğünde düzenlenen "Geleceğin Kütüphaneleri ve Yapay Zeka" panelinde Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu, Celsus Kütüphanesi'nin kurulduğu dönemin koşulları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütüphaneler ve Yapay Zeka Panelleri Selçuk'ta Başladı - Son Dakika

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