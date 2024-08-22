Kuveyt, Sudan'a 4. yardım uçağını gönderdi

Kuveyt, yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Sudan'a 4. yardım uçağını gönderdiğini açıkladı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, Kuveyt Kızılayının, 1 yılı aşkın süredir silahlı çatışmaların odağında yer alan Sudan'daki sel felaketleri sonrasında bu ülkeye yardım gönderdiği belirtildi.
Haberde, "Sudan'a insani yardım sağlayan Kuveyt hava köprüsündeki 4. uçak havalandı. Yardım uçağı, ülkede sel, su baskını ve kötüleşen insani krizden etkilenenlere 10 ton gıda ve yardım malzemesi taşıdı." ifadelerine yer verildi.
Kuveyt'in Sudan halkına yardım sağlamaya devam edeceği kaydedildi.
Sudanlı yetkililer 8 Ağustos'ta, haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle 65 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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