Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve İstanbul çevresinde kuvvetli kar yağışı öngörüyor.

20.02.2025 08:57
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 0, en düşük -5; İstanbul'da en yüksek 3, en düşük 0; İzmir'de en yüksek 10, en düşük 3 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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