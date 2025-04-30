Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.