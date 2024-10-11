Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA Suçlaması

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SEUL, 11 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'yi başkent Pyongyang'ın üzerine insansız hava aracı (İHA) göndermekle suçladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Güney Kore'nin son dönemde Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri dağıtmak üzere birçok kez İHA gönderdiğini söyledi.