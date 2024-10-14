Kuzey Kore, Güney Kore'ye Ateş Açmaya Hazır

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SEUL, 14 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore'nin kısa süre önce Güney Kore'yi hava sahasına insansız hava aracı (İHA) sokmakla suçlamasıyla Kore Yarımadası'nda gerilimin arttığı bir ortamda Kuzey Kore, orduya ateş açmaya hazır ol talimatı verdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, Pazar günü Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın "Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, 12 Ekim'de güney sınırı boyunca topçu birlikleri ve önemli ateş gücü görevi üstlenen birimlerin hepsine ateş açmaya hazır olmaları yönünde ön operasyon emri vermiştir" şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Güney Kore'ye resmi adı Kore Cumhuriyeti'nin kısaltması olan KC olarak atıfta bulunulan açıklamada, "KC'nin, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a İHA sokarak ülkenin egemenliğini kayıtsızca ihlal etmesi, Kore Yarımadası'nda ciddi bir askeri gerilim yaratmıştır" denildi.

Açıklamada Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın Güney Kore'nin İHA ile ülkeye sızmasının, Kuzey Kore'nin belirli düşman hedeflerine derhal saldırı başlatabileceği ve uzun süreli silahlı çatışma olasılığının da gözardı edilemeyeceği yönündeki değerlendirmesi dikkate alınarak askeri birliklerinin gelişen durumla başa çıkmak üzere tam olarak hazır hale gelmesinin gerekli olduğu belirtildi.

Açıklamada Pyongyang'daki hava gözlem müdahale noktalarının takviye edildiği ifade edildi.

Bakanlık Pazar günü yaptığı bir diğer açıklamada, "İHA sızmalarının arkasında Güney Kore ordusunun olduğuna kanaat getirdiklerini" belirtmişti.

Bakanlık, "Güney Kore'ye ait olan gibi yeni bir İHA'nın tespit edilmesi durumunda bunu savaş ilanı olarak kabul edip değerlendirmelere göre harekete geçecekleri" uyarısında bulundu.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Pazar günü yaptığı açıklamada Güney Kore ordusunun "aceleci davranmaktan kaçınarak başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi bir provokasyonun tekrarlanmayacağına dair derhal güvence vermesi" gerektiği konusunda uyardı.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü Güney Kore'yi Pyongyang üzerine İHA göndermekle suçlamıştı.

Güney Kore ordusu ise "Kuzey Kore'ye İHA göndermediğini" belirterek suçlamayı reddetti.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'ye İHA göndermediği, ancak Güney Koreli sivil savunma gruplarının böyle bir eylemde bulunup bulunmadıklarını araştıracakları yönündeki açıklamasına yer verdi.