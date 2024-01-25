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Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski Görevinden İstifa Etti

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Meclis önünde basına konuşan Kovaçevski, istifasını Meclise sunmak için geldiğini belirtti. Kanunlara göre, ülkede düzenlenecek genel seçimlerden 100 gün önce hükümetin istifa etmesi ve teknokrat bir hükümetin kurulması gerekiyor. Kovaçevski'nin istifasıyla birlikte Meclis Başkanı Talat Caferi'nin geçici hükümetin başbakanı olması bekleniyor.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski Görevinden İstifa Etti
25.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:20
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Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kuzey Makedonya Meclisi önünde basına açıklamada bulunan Kovaçevski, Meclise istifasını sunmak için geldiğini belirtti.

Kovaçevski, "Bugün, kanunların gerektirdiğini yapıyorum. İstifamı imzaladım. Şimdi de (Meclis) arşive teslim edeceğim. Meclis Başkanı (Talat Caferi'yle) görüşeceğiz. (Geçici hükümetin onaylanacağı) Pazar günü için kendisine başarılar dileyeceğim. Teknokrat hükümetin başbakanı seçileceğinden dolayı kendisine (Caferi'ye) başarılar dileyeceğim." dedi.

Kanunlara göre mevcut hükümetin, ülkede 8 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlerden 100 gün önce istifa etmesi ve ülkeyi seçimlere hazırlayacak teknokrat hükümetin kurulması gerekiyor.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, dün yaptığı açıklamada, kendisinin ve Kovaçevski'nin görevlerinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Kovaçevski başkanlığında iktidardaki Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) arasında varılan anlaşmaya göre, seçimden 100 gün önce görev yapacak hükümetin başbakanının BDİ sıralarından olması gerekiyor.

BDİ, geçici hükümetin başbakanı pozisyonu için mevcut Meclis Başkanı Caferi'yi sunmuştu. Caferi'nin bu sebeple Meclis Başkanlığından istifa etme zorunluluğu bulunuyor.

Geçici hükümette, bazı bakan ve bakan yardımcısı pozisyonlarında muhalefetten de isimlerin yer alması gerekiyor.

İktidar ve muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

28 Ocak Pazar günü, Mecliste geçici hükümetin oylanması ve seçilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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