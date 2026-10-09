Kuzey Veziristan'da operasyonda 7 TTP militanı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Kuzey Veziristan'da operasyonda 7 TTP militanı etkisiz hale getirildi

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Pakistan güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde istihbarata dayalı düzenlediği operasyonda 7 TTP militanı etkisiz hale getirildi. Operasyonda militanlardan büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde 7 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Dawn gazetesinin devlet radyosu Radio Pakistan'a dayandırdığı haberine göre, Pakistan'da güvenlik güçleri Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde istihbarata dayalı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, bu kişilerin Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, militanlardan büyük miktarda silah ve mühimmat da ele geçirildiğini aktardı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "teröristlerin yabancı destekçileri ile yerel yardımcılarının komploları ne pahasına olursa olsun engellenecektir." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada yürüttükleri başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür ederek, terörizmi ülkeden tamamen ortadan kaldırma konusundaki hükümetin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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