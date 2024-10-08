KYK burs ve kredi başvuruları başladı

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 13 EKİM

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Ayrıca ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek. Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

'YANLIŞ BEYAN' UYARISI

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor.

ÖZEL DURUMLAR KONTROL EDİLECEK

Başvuru ekranında özel durum beyan eden; şehit ve gazi çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi, gazi bekar ise kendisi, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcuların bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), 'KYK_DESTEK' ve 'GSB_DESTEK' üzerinden yardım talep edebilecek.