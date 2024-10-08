Laçın 2025'te BDT Kültür Başkenti Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Laçın 2025'te BDT Kültür Başkenti Olacak

Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın'ın 2025'te BDT kültür başkenti olacağını açıkladı.

08.10.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehrinin 2025'te Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) kültür başkenti statüsünü alacağını belirterek "Laçın, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldı. Bu şehir, işgal döneminde tamamen yıkıldı. Bugün Laçın yeniden kuruldu ve burada yeni hayat başladı." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde konuştuğu belirtildi.

Aliyev, konuşmasında, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak 200'e yakın ülkenin oybirliğiyle bu konferansın Bakü'de yapılması kararını, uluslararası toplumun Azerbaycan'a duyduğu saygının bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinde Azerbaycan'ın katkılarına değinen Aliyev, "O dönemde nüfusu 3 milyon 400 bin olan Azerbaycan'dan yaklaşık 700 bin kişi cepheye gitti. Savaşta 350 bin Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. 130 Azerbaycanlıya 'Sovyetler Birliği Kahramanı' unvanı verildi. Savaş yıllarında cepheye gönderilen petrolün yüzde 80'ini, makine yağlarının ise yüzde 96'sını Azerbaycan sağladı." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Laçın şehrinin gelecek yıl BDT Kültür Başkenti statüsünü alacağını hatırlatarak "Laçın, yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kaldı. Bu şehir, işgal döneminde tamamen yıkıldı. Bugün Laçın yeniden kuruldu ve burada yeni hayat başladı. Daha önce yerinden edilen Laçınlılar yurtlarına geri döndü. Laçın'ın kültür başkenti ilan edilmesi hem Laçınlılar hem de tüm Azerbaycan halkı tarafından büyük minnettarlıkla karşılandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laçın 2025'te BDT Kültür Başkenti Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 21:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Laçın 2025'te BDT Kültür Başkenti Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.