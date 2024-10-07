Laçın, BDT Kültür Başkenti Olacak

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Azerbaycan'ın Laçın şehrinin gelecek yıl Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) kültür başkenti statüsünü alacağını bildirdi.

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak BDT liderler zirvesinde beşeri konularla ilgili kararlar alınacağını belirterek, "2025 yılında Laçın (Azerbaycan), 2026 yılında Meğri (Ermenistan) ve 2027 yılında ise Molodeçno şehrine (Belarus) kültür başkenti statüsü verilmesine ilişkin taslaklar ele alınacak." ifadesini kullandı.

BDT, 2024'te Özbekistan'ın Semerkant şehrini "kültür başkenti" olarak ilan etmişti.