Laçin Kaymakamı 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

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Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 4. sınıf öğrencisi Bile Solak'a devretti.

Şimşek, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Şimşek daha sonra 4. sınıf öğrencisi Bilge Solak'a makamını geçici olarak devretti.

Solak, kaymakam olduktan sonra ilk olarak makamdakilere ikramlarda bulundu.

Şimşek, ziyaretin ardından çocuklara hediyeler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Laçin'de törenle kutlandı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler gösteriler sundu.