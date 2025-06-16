Lahey'de 150 Bin Kişi Filistin İçin Sesi Yükseltti - Son Dakika
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Lahey'de 150 Bin Kişi Filistin İçin Sesi Yükseltti

16.06.2025 00:27
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Hollanda'nın Lahey şehrinde 150 bin kişi, 'Kırmızı Çizgiyi Çek' sloganıyla İsrail yanlısı politikaları protesto etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 bin kişi, "Kırmızı Çizgiyi Çek" sloganıyla hükümetin İsrail yanlısı politikasını protesto etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de toplanan yaklaşık 150 bin Hollandalı, hükümetten İsrail'e "Kırmızı Çizgi Çekmesi"ni istedi.

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen gösteriye katılanlar, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı giysiler giyerek alanda toplandı.

Göstericiler, Hollanda hükümetinin İsrail'e verdiği askeri desteği kınarken, silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani erişim sağlanması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda uluslararası STK'nin Hollanda şubeleri ile yerel insan hakları kuruluşları, Filistin destek grupları, kadın, çocuk ve insani yardım derneklerinden oluşan onlarca STK etkinliğe katılırken, organizasyonu yürüten STK'lerden Oxfam Novib katılımcı sayısını 150 bin olarak açıkladı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de mart ayından bu yana yüzlerce kişinin açlıktan hayatını kaybettiği vurgulandı. Konuşmacılar, Hollanda hükümetini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçladı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Gazze için Kırmızı Çizgi Çekilsin" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, "Schoof hükümeti sağır", "Hükümet utan, ellerin kanlı", "Hollanda ödüyor, İsrail bombalıyor", "Özgür Filistin", "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "Soykırımı durdur" ve "Çocukları öldürmeyi durdur" gibi sloganlar attı.

Göstericiler, yürüyüşleri sırasında Uluslararası Adalet Divanının da bulunduğu Barış Sarayı ile Hollanda Parlamentosunun önünden geçerek yeniden Malieveld Meydanı'na döndü.

Mayıs ayında 100 bin kişi toplanmıştı

Yürüyüşü organize eden STK'lerden bazıları, nisan ayında İsrail'e kırmızı çizgi çekilmesi için hükümetle gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç çıkmadığı gerekçesiyle 18 Mayıs'ta yine Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda 100 bin kişilik gösteri düzenlemişti.

Uluslararası Af Örgütünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Schoof hükümetinin, İsrail'in savaş hukukunu sürekli ihlal etmesine rağmen hala "kırmızı çizgi" çekmediği ve cezasızlığı sona erdirmek için harekete geçmeyi reddettiği vurgulanmıştı.

Hükümetin 18 Mayıs'taki gösteriye rağmen Filistin destekçilerinin taleplerini dikkate almadığı gerekçesiyle bugün daha kalabalık bir gösteriyle, hükümetten İsrail'e karşı adım atması talep edildi.

Hollanda Başbakanı Schoof'tan "Sizi görüyoruz ve seslerinizi duyuyoruz" açıklaması

Hollanda Geçici Hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Lahey'de düzenlenen Filistin destek gösterisine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den gelen görüntüler ve hikayeler ruhu yaralıyor. İnsani acı benzersiz ve kabul edilemez boyutta. Binlerce insan bugün öğleden sonra Malieveld'den Gazze için endişe, öfke ve hayal kırıklığıyla seslerini duyurdu." ifadelerini kullandı.

Schoof, Hollanda'nın şiddeti durdurmak ve insani ablukayı sona erdirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sahne önünde ve arkasında gösterdiğimiz çabalarla sahadaki durumu iyileştirmek için nasıl en etkili olabileceğimizi sürekli değerlendiriyoruz." dedi.

Başbakan, ateşkes sağlanması ve acı çeken nüfusa kitlesel olarak daha fazla insani yardım sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Lahey'deki tüm o insanlara şunu söylüyorum, sizi görüyoruz ve seslerinizi duyuyoruz. Nihai amacımız aynı, Gazze'deki acıya en kısa sürede son vermek." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lahey'de 150 Bin Kişi Filistin İçin Sesi Yükseltti - Son Dakika

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