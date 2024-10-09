Lapid'den Nasrallah Suikastı İddialarına Yanıt

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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlenen suikaste karşı çıktığı yönündeki haberleri reddetti.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yalanları şu; Lapid, Lübnan'da ateşkesi kabul etti. Netanyahu ateşkesi kabul etmiş olsaydı Nasrallah'ı öldürmezlerdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya destek verenlerin kendisini Nasrallah'a yönelik suikasta muhalefet etmekle suçladığını belirten Lapid, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Lapid, "Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle 21 gün sürecek bir ateşkes konusunda anlaştığını, kendisinin bu süreyi 7 güne indirmeyi teklif ettiğini" belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, "Nasrallah'ın ortadan kaldırılmasını destekledim ve kamuoyu önünde memnuniyetle karşıladım." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.