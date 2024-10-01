Lapseki\'de Balıkçılara Mevzuat Bilgilendirmesi

Güncel

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, balıkçılara yönelik mevzuat bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve Lapseki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkçı Barınağı Su Ürünleri Kooperatifi'nde düzenlenen toplantıda ilçedeki balıkçıları Su Ürünleri Kanunu ile ilgili bilgilendirdi.

Toplantıda, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde yer yasakları, avlanabilir asgari balık boyları ve avlanması yasak türler, av araçlarının haiz olması gereken şartlar, hedef dışı avcılık şartları, ruhsat yenileme vize işlemleri ve diğer genel hükümlerle ilgili konular ele alındı.

Toplantıya kooperatife üye 52 balıkçı katıldı.