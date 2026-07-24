Larnaka'da Şiddet Olayı: İsrailli Taraftarlar Darbedildi - Son Dakika
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Larnaka'da Şiddet Olayı: İsrailli Taraftarlar Darbedildi

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AEK Larnaca ile Beitar Jerusalem maçı öncesinde Rum taraftarlar İsrailli seyircilere saldırdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde AEK Larnaca ile Beitar Jerusalem arasında oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, İsrailli taraftarların darbedildiği ve olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rum ve İsrail gazetelerinde yer alan haberlerde, dün akşam Larnaka'daki AEK Arena'da oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşması öncesinde Rum taraftarların gruplar halinde Beitar Jerusalem taraftarlarına saldırdığı ifade edildi.

Darbedilen İsrailli taraftarlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı, Rum polisinin 6 Rum, 1 İsrail vatandaşını gözaltına aldığı aktarılan haberlerde, AEK Arena çevresindeki olaylarda Güney Koreli turist çiftin arabasının da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

AEK Larnaca taraftarı "Filistin" sloganları attı

Haberlerde, hem olaylar sırasında hem de maçta AEK Larnaca taraftarının Filistin'i destekleyen sloganlar attığı ve İsrail'e küfrettiği ileri sürüldü.

İsrail basını, atılan sloganları "Yahudi" karşıtı olarak nitelendirdi.

İsrailli yetkililerin, saldırı ve İsrail aleyhinde atılan sloganlar nedeniyle GKRY yönetimiyle temasa geçtikleri belirtildi.

Kaynak: AA

AEK Larnaca, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Larnaka'da Şiddet Olayı: İsrailli Taraftarlar Darbedildi - Son Dakika

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