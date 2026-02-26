Larry Summers Harvard'dan Ayrıldı - Son Dakika
Larry Summers Harvard'dan Ayrıldı

26.02.2026 02:26
Larry Summers, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle Harvard'dan emekli olacağını açıkladı.

NEW ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, Harvard Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinde açıklaması yer alan Summers, "Bu akademik yılın sonunda Harvard'daki profesörlük görevimden emekli olma gibi zor bir karar aldım." ifadesini kullandı.

Summers, resmi bir sorumluluktan bağımsız şekilde, onursal rektör ve emekli bir profesör olarak, zaman içinde çeşitli küresel ekonomik konular üzerine analiz ve yorum yapma fırsatını dört gözle beklediğini belirtti.

Harvard sözcüsü, istifanın "üniversitenin, hükümet tarafından yakın zamanda yayınlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri incelemesiyle bağlantılı olarak" yapıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen Epstein soruşturması sırasında Summers'ın Epstein ile uzun yıllar, özellikle 2001-2006 yılları arasında Harvard'ın rektörü olduğu dönemde, bir bağlantı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Summers'ın, Epstein'ın uçağıyla en az 4 kez uçtuğu ve rektörlüğü döneminde Harvard'ın Epstein'den milyonlarca dolar bağış aldığı tespit edilmişti.

Summers, eski Başkan Bill Clinton döneminde 1999-2001 yılları arasında ABD Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

