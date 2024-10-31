Las Vegas'ta 400 Çinli Şirket Fuarı

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LAS VEGAS, 31 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen SupplySide West ve Gıda İçerikleri Kuzey Amerika fuarına 400'den fazla Çinli şirket katılıyor.

Çarşamba günü başlayan fuar besin takviyeleri, gıda ve içecek, evcil hayvan sağlığı ve kişisel bakım sektörlerini temsil eden 1.500'den fazla katılımcıyı ve tüm dünyadan 20.000'den fazla ziyaretçiyi bir araya getiriyor.

Fuar, küresel şirketlere ve uzmanlara gıda içeriği yeniliklerini ve yeni beslenme bilimi gelişmelerini sergileme, gıda içerikleri ve hizmetleri sağlama ve beslenme ürünlerinin gelişiminde öne çıkan trendleri görme fırsatı sağlıyor.

Las Vegas'taki Mandalay Körfezi Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 400'den fazla Çinli şirket yer alıyor. Bu, fuar tarihindeki en büyük Çinli katılımcı sayısını teşkil ediyor.

Fuarın organizatörü Informa Markets'in Sağlık ve Beslenme Başkan Yardımcısı Danica Cullins, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çinli katılımcılara bakacak olursak ürün sayılarında, gelen ürün çeşitliliğinde ve bunların sunum şekli konusunda büyük bir artış söz konusu" dedi.

İki gün sürecek fuar kapsamında, sektör uzmanlarının sağlık ve beslenme alanının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacağı bir dizi eğitim oturumu ve atölye çalışması da düzenlenecek.