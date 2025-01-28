Lavrov'dan UNESCO Eleştirisi - Son Dakika
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Lavrov'dan UNESCO Eleştirisi

Lavrov, Batı'nın UNESCO'yu siyasallaştırma çabalarını kınadı, çifte standartla suçladı.

28.01.2025 13:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) faaliyetlerini siyasallaştırmaya çalıştığını belirterek, "Sadece bir grubun, bu durumda ise Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek hastalık." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da UNESCO ile ilişkileri yürüten komisyonla toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, UNESCO'nun faaliyetlerini değerlendirerek, "Batı'nın, UNESCO faaliyetlerini siyasallaştırma girişimleri sürüyor. Bu, UNESCO tüzüğünün ihlaline rağmen oluyor. Burada, örgün birimlerini Ukrayna yanlısı gündemiyle doldurma çabaları söz konusu. UNESCO Yönetim Kurulu, Rusya'ya karşı Kırım ve Ukrayna konusunda aldığı kararlarla çifte standart uyguluyor." şeklinde konuştu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın Ukrayna yanlısı yaklaşım sergilediğini ve Ukrayna'da Rus tarihiyle ilgili heykellerin ortadan kaldırılması gibi konulara göz yumduğunu belirten Lavrov, "Sadece bir grubun, bu durumda ise Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek, hastalıktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, "UNESCO'nun çifte standart uygulama ve taraf olma yönündeki faaliyetlerini ifşa etmeye devam edeceklerini" vurgulayarak, "UNESCO'nun ilkelerine sıkı sıkıya uyulması gerektiği konusunda ısrar etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

UNESCO'ya 1954'te dahil olan Rusya'da, 30'dan fazla alan Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Kaynak: AA

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