Lavrov ile Kardinal Zuppi Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi Kardinal Matteo Zuppi ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı ve Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalar bağlamında insani alanda etkileşim ayrıntılı şekilde istişare edildi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ile Vatikan arasındaki diyaloğun yapıcı olduğu vurgulandı.