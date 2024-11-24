Lena Chamamyan İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Lena Chamamyan İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Lena Chamamyan İstanbul\'da Müzikseverlerle Buluştu

Suriyeli sanatçı Lena Chamamyan, İstanbul'da zengin repertuvarıyla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

24.11.2024 00:46
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Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alan şarkıcı, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle dinleyicilerine farklı dillerden oluşan bir repertuvar sundu.

Konsere başlarken dinleyicilere "Hoş geldiniz" diyen Chamamyan, ilk olarak Filistinlilere ithafen Filistinli yazar ve şair Ahlam Bsharat'ın bir şiirini Arapça seslendirdi.

"Filistin, savaştan bahsetmekten çok daha güzel ve canlıdır"

Chamamyan, savaşla ilgili sadece üzücü şeyler düşünüldüğünü dile getirerek, "Filistin, sadece savaştan bahsetmekten çok daha güzel ve canlıdır. Filistin'de, Levant'ta, Biladü'ş- Şam'da dans ederiz. Sinirlendiğimizde dabke dansını yaparız. Bu direnişin bir işareti haline gelen dans biçimlerinden biridir. Bu dans, direnişin adımlarını, yaşamları ve özgürlükleri için savaşan Filistinlileri temsil ediyor." dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında "Neden şarkı söylüyorsun? Acı içindeyiz." eleştirilerine karşı mücadele ettiğini anlatan Chamamyan, şunları söyledi:

"Hikayelerimizi anlatmamız, aşk ve hayat hakkında konuşmamız, şarkı söyleyerek, müzik ve sanat yaparak olabilir. Asla sanatçılar ve sanat boykot edilmemeli. Sanatımla yapmak istediğim şey kendim ve sizin için hikayeler anlatmaya, konuşmaya devam etmek. Sizler de konuşmaya, hikayelerimizi anlatmaya, yazmaya ve söylemeye devam etmelisiniz. Asla durmayın. Biz değil, bizi öldüren insanlar durmalı."

Chamamyan, insanların hikayelerini, acılarını aktarmak için Allah'ın kendisine bu sesi armağan ettiğini belirterek, kimsenin tesettürü, görünüşü, milliyeti, rengi, ırkı veya ismi yüzünden kötü muamele görmemesi, aşağılanmaması gerektiğini, bu anlamda bir şarkı yazdığını ifade etti.

Konserde Chamamyan'a piyanoda Alaedine Ben Fguira, basgitarda Pierre Thomas, davulda Merouane Slimani, kemanda Kais Siala, perküsyonda Wassim Derbel ve kanunda Hend Zouari eşlik etti.

Şarkıcı, "Le Beirut", "Sareri Hovin Mernem", "Yumma Lala", "Seher," "Hovarek", "Ya Msafere" ve "Hawwell ya Ghannam"in aralarında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Lena Chamamyan, konserin sonunda sahneye çıkan davulcuyla beraber "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" şarkısını Türkçe seslendirdi.

Kaynak: AA

Filistin, istanbul, Suriye, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lena Chamamyan İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu - Son Dakika

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