Lesotho: Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Lesotho: Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Lesotho Başbakanı Matekane, Türkiye'nin ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

19.11.2024 18:16
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Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, " Türkiye, bizim büyüme isteğimize son derece katkı sağlayacak çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini aktarabilecek olmasıyla, Lesotho için ideal bir ortağı temsil ediyor." dedi.

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Matekane, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik işbirliği fırsatlarının güçlendirilmesini görüşme şansını bulduklarını söyledi.

Ekonomik işbirliğini, ticaret ve yatırım gibi yollarla güçlendirme konusunda anlaştıklarına işaret eden Matekane, Türkiye ile Lesotho arasında 2016'da imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşması'nı örnek verdi.

Matekane, bu anlaşmanın, eğitim, sağlık, enerji, ticaret ve dijital gelişim gibi kritik sektörlerde artan işbirliğinin zeminini hazırladığını belirterek, şu an bunun güçlendirilmesi ve büyümeyle karşılıklı refah için yenilikleri teşvik etme amacıyla daha da ileriye taşınmasının amaçlandığını söyledi.

Ülkesinin politikalarına ilişkin bilgiler veren Matekane, Lesotho'nun uluslararası alanda rekabetçi bir aktör olarak konumlandırmayı hedefleyen temel öncelikleri ortaya koyduğunu belirtti.

Kalkınma hedeflerine uyumlu olarak sanayileşme, imalat, tarım, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarına verilen önemi aktaran Matekane, ülkesinin bol miktarda su, rüzgar ve güneş gibi kaynaklara sahip olduğuna değinerek, Kral III. Letsie'nin bu alanda yaptığı faaliyetlere ilişkin projeye değindi.

Bu projenin, sürdürülebilirliği sağlamak için özel sektör temelli olduğunu kaydeden Matekane, bu kapsamda ülkesindeki enerji sektörünün gelişmesi için yatırım yapacak ortaklar aradıklarını dile getirdi.

Samuel Ntsokoane Matekane, Lesotho Ulusal Kalkınma Şirketi ve ülkenin yatırım ve ticaret kalkındırma ajansının bu sektörlerdeki uygun yatırım fırsatları hakkında bilgi vereceğini anlattı.

Yatırıma yardımcı olacak bir çevre için kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Matekane, Lesotho hükümetinin işlerin kolaylaşması, altyapının gelişimi ve siyasi istikrarın sağlanacağı politikalar oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye, Lesotho için ideal bir ortak

Matekane, bu girişimlerin ülkeyi yabancı yatırım için rekabetçi ve dikkat çekici bir yer haline getirmeyi amaçladığını ve yatırım güvenliğini sağlamak için tedbirler dahil yatırım ortamı reformlarının öncelik olduğunu belirterek, "Türkiye, bizim büyüme isteğimize son derece katkı sağlayacak çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini aktarabilecek olmasıyla, Lesotho için ideal bir ortağı temsil ediyor." diye konuştu.

Otomotiv ve tarım gibi sektörlerde aktif olarak büyüdüklerini ve keşfedilecek birçok fırsat noktası olduğunu aktaran Matekane, tarım, tekstil, yeşil enerji ve turizm alanlarında işbirliği fırsatlarına anlattı.

Konuk Başbakan Matekane, iki ülke şirketleri arasında iş ortaklıklarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydederek, sözlerini, "Türkiye'deki yatırımcıları, gelecek yatırım istikametleri için Lesotho'yu değerlendirmeleri noktasında davet ediyorum. Ben ve hükümetim, yatırımlarınızın güvende ve başarılı olması için gerekli desteği ve teşvikleri sağlamak için kararlı. Birlikte iki ulus için müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz." diye tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lesotho: Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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