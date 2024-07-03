Letonya Cumhurbaşkanı AB ve NATO Ülkelerinin İşbirliği Yapmasını İstedi

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Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin güvenlik sorunları ile mücadelede işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Rinkevics, resmi ziyarette bulunduğu Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce açıklama yapan Rinkevics, gelecek hafta NATO Liderler Zirvesi kapsamında Washington'da olacaklarını belirterek, "AB ve NATO üyesi ülkelerin güvenlik alanındaki son derece ciddi sorunlarla mücadele için işbirliği yapması, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi, Orta Doğu'daki güvenlik sorunlarını çözmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Miçotakis de Avrupa'nın karşı karşıya olduğu jeopolitik sorunların çok farklı cephelerde işbirliği gerektirdiğini kaydetti.

Rinkevics ile Miçotakis'in görüşmesinde ikili ilişkiler, ortak sorunlar ve düzensiz göç konusunun ele alındığı bildirildi. İki liderin Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durduğu belirtildi.

Rinkevics, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de görüştü. Sakelaropulu, Avrupa'da artan güvenlik sorunlarının uluslararası hukuka saygıyı zorunlu hale getirdiğini ifade etti.