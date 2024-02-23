Letonya, Rusya ve Belarus'tan Tarım Ürünleri İthalatını Yasakladı - Son Dakika
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Letonya, Rusya ve Belarus'tan Tarım Ürünleri İthalatını Yasakladı

Letonya, Rusya ve Belarus\'tan Tarım Ürünleri İthalatını Yasakladı

Letonya parlamentosu, Rusya ve Belarus'tan tarım ürünleri ithalatının yasaklanması kararını hızlı bir prosedürle kabul etti. Yasaya göre, bu ülkelerden gelen ürünlerin Letonya'ya üçüncü ülkeler üzerinden ithal edilmesi de yasaklanmıştır. Yasak, 1 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak ve cumhurbaşkanının onayı beklenmektedir. Letonya'nın Rusya'dan tahıl ithalatı ise son bir yılda yüzde 59,9 artarak 423.732 tona ulaşmıştır.

23.02.2024 11:51
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RİGA, 23 Şubat (Xinhua) -- Letonyalı milletvekilleri Perşembe günü Rusya ve Belarus'tan tarım ürünleri ithalatının yasaklanması kararını kabul etti.

Hızlı bir prosedürle kabul edilen tasarı, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlerin Letonya'ya üçüncü ülkeler üzerinden ithal edilmesini de yasaklıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı bekleniyor.

Parlamento basın servisine göre yasak 1 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak, ancak gerekirse süresi uzatılabilecek.

Letonya 2023 yılında Rusya'dan 423.732 ton tahıl ürünü ithal ederken, bu rakam 2022 yılına göre yüzde 59,9 artışa tekabül ediyor. Devlet Gelir Servisi verilerine göre, Rusya'dan tahıl ithalatının değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 89 milyon euroya (96 milyon ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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