Letonya, Rusya ve Belarus\'tan Tarım Ürünleri İthalatını Yasakladı

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RİGA, 23 Şubat (Xinhua) -- Letonyalı milletvekilleri Perşembe günü Rusya ve Belarus'tan tarım ürünleri ithalatının yasaklanması kararını kabul etti.

Hızlı bir prosedürle kabul edilen tasarı, Rusya ve Belarus'tan gelen ürünlerin Letonya'ya üçüncü ülkeler üzerinden ithal edilmesini de yasaklıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı bekleniyor.

Parlamento basın servisine göre yasak 1 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak, ancak gerekirse süresi uzatılabilecek.

Letonya 2023 yılında Rusya'dan 423.732 ton tahıl ürünü ithal ederken, bu rakam 2022 yılına göre yüzde 59,9 artışa tekabül ediyor. Devlet Gelir Servisi verilerine göre, Rusya'dan tahıl ithalatının değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 89 milyon euroya (96 milyon ABD doları) yükseldi.