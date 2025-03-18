Göç yolundaki leylekler Ankara'da konakladı

ANKARA - Kışı geçirdikleri ülkelerden yazı geçirecekleri yuvalarına dönüş yolundaki leylekler Ankara'da konakladı.

Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte yuvalarının bölgelerine dönmek için göç eden yüzlerce leylek Ankara'nın Çubuk ilçesinde konakladılar. Çubuk ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde konaklayan yüzlerce leylek vatandaşlar tarafından görüntülendi.