LGS Sınav Tarihi Açıklandı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihini açıkladı. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav 15 Haziran Pazar günü yapılacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın tarihi belirlendi. Sınav 15 Haziran pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.