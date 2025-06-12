LGS’ye 1 Milyon Başvuru

6 Nisan 1920

1- LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuru yaptı

Ortaokulların 8'inci sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda gerçekleştirilecek

Katılımın zorunlu olmadığı sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak, iki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara)

2- Türkiye'de ilk 5 ayda yaklaşık 1,2 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ilk 5 ayda yıllık bazda yüzde 13 artarken, en fazla satış mayıs ayında gerçekleşti

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,6 artarak 51 milyar 414 milyon liraya yükseldi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye'de posta sektörünün gelirleri geçen yıl 126 milyar lirayı aştı

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının gelirleri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 88,96 artış gösterdi

Hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım tutarı geçen yıl 12,7 milyar lirayı aşarken, çalışan sayısı 122 bini geçti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Türk teknoloji girişimcileri, Londra'dan yatırım alarak dönüyor

Londra Teknoloji Haftası'na katılan Türk girişim firmasından 3'ü bir milyon dolar yatırım çekti

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu: "London Market Expansion programı kapsamında Londra'ya gelen girişimcilerimizin Türkiye pavilyonunda gerçekleşen görüşmeler sonrasında yatırımcılardan önemli dönüşler almalarını bekliyoruz"

(Nuran Erkul/Londra) (Fotoğraflı)

5- Eski BM raportörü Michael Lynk'ten soykırımı durdurması için İsrail'e yaptırım çağrısı:

"İsrail'e yönelik esaslı yaptırımlar uygulanmadıkça, BM kararlarına meydan okumanın ve uluslararası hukuku hiçe saymanın önemli bir bedeli olduğunu anlayamayacaklar"

"Bu tür insanlık suçlarına en fazla dikkati sıradan vicdan sahibi vatandaşların eylemleri çekiyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

6- Kritik tesisleri su altından koruyan milli teknolojiler ihracata kapı araladı

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamak için çeşitli çözümler geliştiren Armelsan, Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mutabakat muhtırası imzaladı

Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ: "PT-LEN ile özellikle Deniz Kuvvetleri uhdesinde yer alan ve denize konuşlu kritik tesislerin suyun altından korunmasına yönelik birlikte bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma, ileri dönemde ortak üretime evrilme potansiyeli de taşıyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

7- AK Parti'li Karayel, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdiği için mikrofonunun kapatıldığını belirtti

Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı kapsamındaki bir oturumda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği için konuşmasının özellikle kesildiğini belirtti.

Karayel: "Avrupa Birliği ifade özgürlüğünü savunurken, Komisyon üyesi birisinin Avrupa Birliği toplantısında mikrofonunun kapatılması asla kabul edilebilir bir şey değil. İnsan haklarıyla ilgili hususların ifade edilmesi nedeniyle mikrofonun kapatılıyor olması ayrı bir utanç vesilesi"

(Aynur Ekiz/TBMM)

8- AB'nin yeni finansman aracı SAFE, Baykar-Leonardo örneğinin çoğalmasının yolunu açıyor

Savunma üretimlerini artırma konusu, Avrupa'nın gündeminde giderek daha fazla yer tutarken Baykar-Leonardo ortaklığı, önemli bir örnek olarak ön plana çıkıyor

Ortak tedariklere katılmak isteyen Avrupa ülkelerini destekleyecek yeni mali araç SAFE, Türkiye'yi de dahil ederek bu örneğin çoğalmasına imkan veriyor

(Selen Valente/Brüksel)

9- ABD'de enflasyon beklentilerin altında kalsa da Fed'den yaz boyunca bir hamle beklenmiyor

Beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet: "Fed, tarifelerin enflasyonu daha fazla vuracağını, bu yaz enflasyonun nasıl seyredeceğini görmek isteyecektir"

AEI Kıdemli Uzmanı Steven Kamin: "Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde bir ya da iki kez faiz indireceğini tahmin ediyorum. Bu, Trump'ı hayal kırıklığına uğratabilir ancak verilere uygun, yerinde bir tepki olur"

(Dilara Zengin- Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington-New York)

10- LGS öncesi uzmanlardan sınav kaygısını azaltacak tavsiyeler

YTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz: "Sınav sürecini bir yarış olarak görmek, öğrencilerde rekabeti ve kıyaslamayı teşvik eder. Oysa süreci bir gelişim yolculuğu olarak değerlendirmek, temel yaşam becerilerini kazandığı deneyime dönüşmesini sağlar"

FSMVÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Öztabak: "Duygularınızı ailenizle veya güvendiğiniz biriyle paylaşmak, onları bastırmaktan çok daha sağlıklıdır ve sizi rahatlatır. Zihinsel rahatlama, sınav öncesi süreçte büyük önem taşır"

(Hamdi Dindirek/İstanbul)

11- İstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"2025'te İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakaların 6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir"

"Vücuda tutunan kene fark edildiğinde kesinlikle kolonya, sigara, deterjan veya başka kimyasal madde uygulanmamalı. Bu maddeler kenenin salgılamasını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltebilir"

"Hayvanlarla temasta dikkatli olunmalı, özellikle hayvanların kanı, doku ve vücut sıvılarıyla çıplak elle temas edilmemelidir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

12- "Bulutlara komşu" Hıdırnebi Yaylası'ndaki 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 1600 rakımlı yaylaya kurulan 161 metre uzunluğundaki renkli kaydırak, turizme adrenalin dolu alternatif sunarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

İşletmeci Sinan Gedikoğlu: "Yabancı misafirlerin yanı sıra Rize'den, Giresun'dan, Ordu'dan insanlar geliyor. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız Hıdırnebi Yaylası'na yeni bir konsept katıyor"

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Simav'da son 1,5 ayda yaklaşık 1250 sarsıntı kaydedildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan:

"Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna 'deprem fırtınası' diyebiliriz"

"Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz"

(Muharrem Cin/Kütahya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Milli futbolcular, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Porto'da Deniz Gül, takımlarının başarısı için mücadele edecek

Kupada Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Harry Kane, Lionel Messi, Erling Haaland ve Ousmane Dembele başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu sahaya çıkacak

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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