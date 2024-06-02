Libya Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Libya Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

Libya Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Dibeybe, öneriyi destekleme çağrısında bulunurken, Menfi ise adil bir barışın sağlanması için herkesi bu öneriyi desteklemeye çağırdı. Biden'ın önerisi, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilme ve esirlerin serbest bırakılması gibi aşamaları içeriyor.

02.06.2024 14:11
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı.

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması, işgal güçlerinin geri çekilmesi, esir değişimini ve halkın (Filistinlilerin) geri dönüşünü içeren önerisini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma Biden'ın önerisini destekleme çağrısında bulunan Dibeybe, ABD Başkanının ateşkes önerisinin bir an önce yürürlüğe girmesi için bir mekanizma kurulması önerisinde bulundu.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Biden'ın önerisinin gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu kaydeden Menfi, Arap Barış Girişimi çerçevesinde adil bir barışın sağlanması ve 8 aydır yaşanan acılara son verilmesi için herkesi bu öneriyi desteklemeye çağırdı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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