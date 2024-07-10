Libya'da Düzensiz Göçmen Sayısı 2,5 Milyon

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Libya İçişleri Bakanı İmad eter-Trablusi ülkesindeki düzensiz göçmen sayısının yaklaşık 2,5 milyon olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Trablusi ile İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, ülkede düzensiz göçe ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Trablusi, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtti.

"Trablus'un bazı mahalleleri, Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler nedeniyle suç yuvalarına dönüştü." diyen Trablusi, resmi olmayan bazı kuruluşların "Libya'yı göçmenlerin yerleşebileceği bir ülke" haline getirmeye çalıştığını kaydetti.

Trablusi, ülkelerine gönüllü olarak gönderilen çok sayıda göçmen olmasına rağmen Libya'nın bir geçiş ülkesi değil göçmenlerin kalıcı olarak yerleştiği bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.

Devlet Bakanı Lafi de bazı Afrika ve Avrupa ülkelerinin liderleri ile yapılan görüşmeler sonucu düzensiz göç ile ilgili başkent Libya'da bir forum düzenlemeye karar verdiklerini bildirdi.

Başkent Trablus'ta 17 Temmuz'da düzenlenecek Trans- Akdeniz Göç Forumu'nun sloganının "Stratejik ortaklıklar yoluyla pratik çözümler" olduğunu aktaran Lafi, Avrupa ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin lideri ve bakanlarının katılacağı forumda Akdeniz'deki göçle ilgili tüm konuların tartışılacağını belirtti.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor.

Söz konusu kuruluşlar AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.