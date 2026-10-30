Libya'da Hamada-Zaviye hattının vanası kapanınca günlük 15 bin varil kayıp oldu - Son Dakika
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Libya'da Hamada-Zaviye hattının vanası kapanınca günlük 15 bin varil kayıp oldu

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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), silahlı grubun Hamada-Zaviye boru hattının ana vanasını kapatmasını endişeyle takip ettiğini açıkladı. NOC, günlük 15 bin varil üretim kaybına yol açan eylemi kınadı ve Petrol Tesisleri Muhafızlarından hattın güvenliğini sağlamasını istedi.

Libya'da silahlı bir grubun ülkenin batısındaki Hamada-Zaviye petrol boru hattının vanasını kapattığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Kurumun, silahlı bir grubun Hamada petrol sahasını Zaviye Rafinerisi'ne bağlayan ham petrol boru hattının ana vanasını kapatmasını büyük bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

Kapatılan boru hattının Zaviye Rafinerisi'ni besleyen en önemli ham petrol boru hatlarından biri olduğu kaydedildi.

Vananın kapatılması sonucu üretimde günlük 15 bin varil kayıp yaşandığı aktarılan açıklamada, bu eylemin Zaviye Rafinerisi ve ulusal ekonomi için olumsuz sonuçları olduğu ifade edildi.

NOC'un bu ihlalleri şiddetle kınadığı ve Petrol Tesisleri Muhafızlarının sorumluluğunu yerine getirerek boru hattının güvenliğini sağlamaları talep ettiği belirtildi.

NOC'dan 21 Eylül'de yapılan açıklamada da silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye'ye giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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