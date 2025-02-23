Libya'dan Gazze İçin Fon Çağrısı

Güncel

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Gazze Şeridi'nin kalkınması ve yeniden inşası için Arap İslam fonunun kurulması çağrısında bulundu.

Salih, Kahire'de Arap Birliği Genel Merkezi'nde "Filistin halkının toprakları üzerindeki kararlılığını desteklemek, yerinden etme ve ilhak planlarını reddetmek ve Filistin meselesini tasfiye etme girişimlerine karşı çıkmak" amacıyla düzenlenen Arap Parlamentosu Yedinci Konferansı'nda konuştu.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Arap ülkelerine, İslam ülkeleri ve uluslararası örgütlerin katılımıyla, Gazze'nin kalkınması ve yeniden inşası için Arap İslam fonunun kurulması çağrısında bulundu.

Konferansın, Filistin meselesini tasfiye etmeye yönelik en tehlikeli girişimlerin gölgesinde yapıldığını belirten Salih, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecinde dünyanın binlerce silahsız sivilin öldürülmesini, mallarının tahrip edilmesini ve yakılmasını doğrudan izlediğini kaydetti.

Arap Parlamentosunun "Arap halklarının sesi olduğunu" belirten Salih, konferansta tek bir sesle, Gazze halkı ve diğer Filistin kentlerindeki tek bir Filistinlinin bile yerinden edilmesine yönelik girişimlerin tamamen ve açıkça reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.