Libya Devlet Yüksek Konseyi, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve insani yardımların girişinin sağlanması için uluslararası seferberlik çağrısında bulundu. Siyonist düşmanın Gazze halkına karşı işlediği soykırım suçları ve uluslararası toplumun sessizliği kınandı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemler organize bir suç olarak nitelendirildi ve uluslararası toplumdan yardım talep edildi.

03.03.2024 23:17  Güncelleme: 23:18
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, " Gazze'deki soykırımın durdurulması ve insani yardımların girişinin sağlanması için uluslararası seferberlik" çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist düşmanın Gazze halkına karşı uluslararası toplumun gözü önünde işlediği soykırım suçları ve bu durum karşısında insan haklarını ve uluslararası insancıl hukuku savunduğunu iddia edenlerin sessizliği, tüm insanlığın alnına çalınan kara bir lekedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze nüfusunu en temel insan haklarından mahrum bırakması, insanları aç bırakarak öldürmesi ve zorla yerinden etmesi, "tüm ahlaki değerleri hiçe sayan organize bir suç" olarak nitelendi.

Gazze'de İsrail'in yaptığının "tam olarak soykırım" olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası toplum ile Libya hükümetine, Gazze'deki soykırımın durdurulması, yardımların girişinin ve Filistin halkına her türlü desteğin sağlanması için "uluslararası seferberlik" başlatılması çağrısında bulunuldu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısı ile ilgili acilen soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Libya, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı - Son Dakika

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