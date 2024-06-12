Libya ile Tunus arasında Ras Cedir Sınır Kapısı için güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Libya ile Tunus arasında Ras Cedir Sınır Kapısı için güvenlik anlaşması imzalandı

Libya ve Tunus İçişleri Bakanları, Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, sınır kapısındaki geçiş noktaları açılacak ve sorunlar çözülecek. Ayrıca, araçlar için elektronik kayıt merkezleri açılacak ve silahlı grupların sınır kapısında bulunması engellenecek. Sınır kapısı, 20 Haziran'da tamamen açılacak.

12.06.2024 22:15
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Libya ile Tunus arasında 19 Mart'tan beri kapalı olan Ras Cedir Sınır Kapısı'yla ilgili güvenlik anlaşması imzalandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'ya resmi ziyarette bulunan Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri ile Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyebe'nin de katıldığı toplantıda iki ülke İçişleri Bakanları Ras Cedir Sınır Kapısı ile ilgili güvenlik anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre, sınır kapısındaki 4 geçiş noktasının iki ülke vatandaşlarının giriş çıkışına açılması, haklarında arama kararı olan kişilerle isim benzerliği nedeniyle iki ülke vatandaşlarının sınır kapısından geçişte yaşadıkları sorunların çözülmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre ayrıca, Libya vatandaşlarının araçları için 6 elektronik kayıt merkezinin açılması, üzerinde mutabakata varılmayan herhangi bir ücret veya para cezasının uygulanmaması ve güvenlikten sorumlu kişiler dışında herhangi bir silahlı grubun sınır kapısında bulunmaması konularında mutabık kalındı.

Ras Cedir Sınır Kapısı 20 Haziran'da açılacak

İçişleri Bakanlığı ayrıca, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yarın acil insani ve diplomatik durumlar için kısmen, 20 Haziran'da da iki ülke vatandaşlarının geçişine tam olarak açılacağını duyurdu.

Bakanlık, iki ülke arasındaki diğer bir sınır kapısı Vazin'in açık olduğu ve Ras Cedir açılana kadar hizmet vermeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ile Tunus arasında Ras Cedir Sınır Kapısı için güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika

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